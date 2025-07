Gambizzato a Palermo, giallo sui colpi di pistola contro un uomo a Falsomiele

Cronaca

Un 54enne raggiunto da almeno dieci proiettili. Ora è ricoverato al Civico

Un uomo di 54 anni, Salvatore Faija, è stato ferito a Palermo con diversi colpi di pistola alle gambe mentre si trovava all’angolo di via Maniace con via dell’Airone, nel quartiere periferico di Falsomiele. Sono stati i residenti della zona a sentire i colpi di pistola e a chiamare la polizia. La vittima, che sarebbe arrivata in ospedale guidando l’auto della moglie, si trova ricoverata nel reparto di Ortopedia del Civico. Non sarebbe in pericolo di vita. Faija già noto alle forze dell’ordine è stato sentito dagli agenti di polizia per cercare di risalire alle cause del ferimento e all’autore o agli autori dell’agguato e ha detto di non aver visto chi gli ha sparato. Sarebbero dieci i colpi che lo hanno raggiunto.