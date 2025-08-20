Garante dei detenuti di Palermo: no a uso del Taser nelle carceri

L'appello

Pino Apprendi Garante il quale lamenta anche che un suicidio avvenuto nel carcere di Catania lo scorso lunedì «pare non sia stato reso noto».

L’uso del Taser, tanto diffuso in America, non sembra servire a fare diminuire gli atti criminali o le aggressioni, mentre crescono le denunce, purtroppo, nei confronti dei poliziotti che usandolo hanno causato la morte di alcune persone. Adesso sarà consegnato anche alla Polizia penitenziaria e creerà certamente altri gravi danni nei rapporti fra gli agenti e i detenuti». Lo dice Pino Apprendi Garante dei detenuti di Palermo, il quale lamenta anche che un suicidio avvenuto nel carcere di Catania lo scorso lunedì «pare non sia stato reso noto».