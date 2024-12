Gettarono bottiglie in mare da un gommone e misero il video sui social: identificati e denunciati

l'indagine

Era il 13 agosto e furono "protagonisti" dell'increscioso episodio nel mare di Isola delle Femmine

Identificati e denunciati dalla Capitaneria di porto e dalla polizia di Stato di Palermo i cinque uomini che, a bordo di un gommone, nello specchio d’acqua nella zona di Isola delle Femmine, aveva lanciato in mare, compiacendosene sui social, decine di bottiglie di birra dopo averle bevute. I giovani sono stati denunciati per i reati di inquinamento ambientale ed abbandono di rifiuti in concorso tra di loro. La vicenda è dello scorso 13 agosto quanto numerosi siti di informazione, locale e nazionale, avevano riportato la notizia riprendendo le immagini postate sui social che riprendevano i giovani che lanciavano le bottiglie di birra in mare. Sin da subito, i poliziotti del commissariato San Lorenzo e i militari della guardia costiera, con la collaborazione dei carabinieri della stazione San Filippo Neri, hanno lavorato per identificarli. Grazie ad un lavoro di incrocio tra dati in possesso e i social si è riusciti ad identificare e denunciati i cinque rispettivamente di 36, 37, 39, 44 e 62 anni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA