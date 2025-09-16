Giornalismo, l’Assostampa Sicilia ricorda De Mauro e Rostagno uccisi dalla mafia

La commemorazione

Il ricordo domani nel luogo dell'uccisione del cronista dell'Ora a 55 anni di distanza. Rostagno fu invece ucciso il 26 settembre 1988 a Trapani

Il 17 settembre 1970 in via Pietro D’Asaro, a Palermo, venne trovata la BMW di Mauro De Mauro, ultima traccia della sua presenza prima di sparire nel nulla. A 55 anni dalla scomparsa, alle 11, proprio in quel luogo, sarà ricordato il cronista dell’Ora, davanti alla targa voluta dall’VIII circoscrizione in collaborazione con l’Associazione siciliana della stampa. Saranno presenti la segretaria generale della Fnsi, Alessandra Costante, e il direttore della Federazione, Tommaso Daquanno, il vicesindaco Giampiero Cannella, e per la VIII circoscrizione il presidente Marcello Longo e la consigliera Giusi Chinnici. Per Assostampa Sicilia il segretario regionale ed il vicesegretario vicario, Giuseppe Rizzuto e Roberto Leone, la presidente del consiglio regionale Tiziana Tavella, il presidente Inpgi Roberto Ginex, per il Gruppo cronisti Mario Pintagro, la presidente del Gruppo pensionati siciliani Claudia Mirto con il segretario Gaetano Perricone, Franco Nuccio consigliere dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia, Sergio Buonadonna giornalista ed amico personale di De Mauro, Franca De Mauro figlia del cronista. Saranno letti dalle attrici della casa museo Alda Merini, Donatella Massimilla e Gilberta Crispino, alcuni passi del libro “Sparire a Palermo” di Francesco Sala.