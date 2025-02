Giornalisti, l’ordine siciliano consegna 103 medaglie

La premiazione

Sono state conferite agli iscritti da 35 e da 50 anni. I nomi

Si è svolta questa mattina presso la sede dell’Ordine dei giornalisti Sicilia, in via Bernini a Palermo, la cerimonia di consegna delle medaglie ai giornalisti iscritti all’Ordine da 50 e 35 anni. Sono state consegnate complessivamente 103 medaglie. Prima delle premiazione, introducendo la cerimonia, il presidente dell’Odg Sicilia Roberto Gueli ha voluto sottolineare «l’importanza di un momento di convivialità come questo, al quale l’Ordine tiene molto. È un momento di incontro per i nostri iscritti e di confronto, in un contesto in cui stiamo operando per evitare divisioni e andare avanti insieme per superare le difficoltà che avversano la nostra categoria. Ci gratifica il legame con il giornalismo e con i suoi valori da parte dei tanti colleghi che hanno raggiunto il prestigioso traguardo dell’iscrizione da 50 e 35 anni».