Gommone a fuoco a Capo Gallo, ustioni al volto e ai piedi per una donna

L'incendio

La ferita è stata trasportata al Civico

Diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute per domare un incendio scoppiato su un gommone ormeggiato presso la Motomar di Capo Gallo a Palermo. A bordo si trovavano due persone, una delle quali, una donna di 33 anni, ha riportato lievi ustioni ai piedi ed è stata trasportata al centro ustioni dell’ospedale Civico per le cure del caso.

L’intervento dei Vigili del Fuoco ha visto l’impiego di una squadra di terra, del nucleo nautico e del nucleo sommozzatori, che hanno spento rapidamente le fiamme e messo in sicurezza il gommone per evitare ulteriori rischi. Le cause che hanno originato l’incendio sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA