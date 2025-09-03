Guasto all’acquedotto, 500 famiglie del Cep e di Borgo Nuovo a secco: il sindaco invia autobotti

disagi

L’interruzione dell’alimentazione delle pompe del pozzo della cava privata di via Celona

L’interruzione dell’alimentazione delle pompe del pozzo della cava privata di via Celona, indispensabile per il funzionamento della condotta idrica, ha provocato lo stop dell’erogazione dell’acqua nella zona a monte tra i quartieri Cep e Borgo Nuovo, in particolare nell’area circostante il centro commerciale La Torre. Nell’attesa che il disservizio nella sorgente privata venga risolto, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha disposto la fornitura di autobotti di acqua potabile.