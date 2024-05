Guida un’auto senza assicurazione e investe un pedone, donna denunciata per lesioni stradali

L'incidente

Una donna di 51 anni residente a Carini nel Palermitano è stata denunciata dai carabinieri per lesioni personali stradali gravi. La donna mentre era alla guida della propria auto, senza copertura assicurativa, ha investito un 53enne lungo la statale 113. L’uomo, immediatamente soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale Villa Sofia di Palermo, ha riportato ferite giudicate guaribili in 30 giorni.

Nell’ambito dei controlli straordinari del territorio i militari hanno denunciato anche altre tre persone. Un 47enne per violazione dei sigilli, essendo stato fermato alla guida della propria vettura sequestrata amministrativamente. Porto d’armi o di oggetti atti a offendere, invece, è il reato contestato a un 50enne, che a bordo della propria auto è stato trovato con una mazza da baseball e un bastone con punta acuminata. Infine, la denuncia è scattata anche per un palermitano di 21 anni, residente a Carini, recidivo per guida senza patente.

