«Ha abusato dei contratti a tempo determinato», il giudice del lavoro ha condannato il Comune di Palermo

la sentenza

Accolte le richieste di dieci ex precari assistiti dalla Fp Cgil

La Fp Cgil vince in primo grado la seconda causa contro il Comune di Palermo per «la reiterata illegittima dei contratti a termine oltre i 36 mesi». E’ quanto si legge in una nota del sindacato. Questa volta, sottolinea la nota, a ottenere ragione sono stati dieci dipendenti tra cui anche lavoratori dei servizi educativi 0-6 anni, otto donne e due uomini, che per dieci anni di fila, dal marzo 2009 fino alla stabilizzazione avvenuta il 30 settembre 2019, hanno lavorato con un contratto a tempo determinato, prorogato di volta in volta.

«E’ la conferma di quanto già ottenuto con la sentenza precedente, che ha riguardato altri 50 dipendenti – dichiara il segretario generale Fp Cgil Palermo Andrea Gattuso, che ha assistito i dipendenti vincitori – il giudice ha ritenuto che il lavoro precario è un danno per il lavoratore».

Il giudice del Lavoro di Palermo, Paola Marino, ha accolto la tesi difensiva dei ricorrenti, difesi dagli avvocati Pietro Vizzini Giovanna Corrao. E ha così condannato il Comune di Palermo a corrispondere a ciascun lavoratore una somma pari a 12 mensilità sulla base dell’ultima retribuzione, la misura massima prevista dalla legge, a titolo di risarcimento del danno subito per «l’abusivo ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte dell’ente».

«Per dieci anni i dipendenti hanno lavorato nell’incertezza, senza sapere se il loro contratto sarebbe stato reiterato – aggiunge Gattuso – Secondo la direttiva europea, il Comune non ha rispettato le norme sui contratti a termine, che oltre i 36 mesi non si dovrebbero utilizzare».