I coniugi Bloomer morti per soffocamento, si attende l’esame autoptico sul corpo del magnate Linch e di sua figlia

Test irripetibili

Per il naufragio sono indagati il comandante del veliero, l'ufficiale di macchina e il marinaio che era in turno in plancia

Anche i coniugi Jonathan Bloomer, presidente della Morgan Stanley International, e la moglie Judit Elizabeth Bloomer sono morti per soffocamento. E’ l’esito delle autopsie eseguite stamattina sui corpi di due delle sette vittime del naufragio del Bayesian, il veliero affondato davanti alle coste di Palermo il 19 agosto. Saranno ora gli esami istologici a stabilire se la coppia è morta perché, dopo aver trovato una bolla d’aria in cabina, ha esaurito l’ossigeno oppure se è deceduta per annegamento.