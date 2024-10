«I manifesti di quel pastificio sono sessisti»: a Palermo consigliera comunale del Pd chiede la rimozione dei cartelloni

IL CASO

I manifesti del pastificio Gnocca, che gioca col proprio nome pubblicizzando la pasta con il volto disegnato di una bella ragazza e scritte tipo «Bella fresca e irresistibile», sono considerati sessisti dalla consigliera Pd Mariangela Di Gangi che ha scritto una lettera al sindaco di Palermo Lagalla e all’assessore Forzinetti per farli rimuovere dagli spazi in città. Di Gangi richiama il regolamento per la pubblicità del Comune di Palermo secondo il quale «i contenuti pubblicitari devono rispettare la dignità delle persone, escludendo rappresentazioni offensive e discriminatorie».