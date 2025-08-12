I mille giorni di Schifani alla guida dell’isola: «I prossimi mesi importanti per le nuove sfide»

Regione

Diversi i progetti portati avanti

Il presidente della Regione Renato Schifani brinda i suoi mille giorni di amministrazione alla guida dell’isola. “Oggi festeggiamo un traguardo importante: i primi 1.000 giorni di governo Schifani. Sono stati mesi intensi, di impegno quotidiano e di lavoro di squadra, sempre con un unico obiettivo: far crescere la Sicilia”.

Il lavoro fin qui svolto

Un lungo periodo di lavoro durante il quale non sono mancate le riforme, gli investimenti e i progetti da portare avanti: dalle infrastrutture alla sanità, dal sostegno alle imprese alla valorizzazione del turismo e della cultura, abbiamo costruito basi solide per un futuro migliore.

I nuovi obiettivi