Regione
I mille giorni di Schifani alla guida dell’isola: «I prossimi mesi importanti per le nuove sfide»
Diversi i progetti portati avanti
Il presidente della Regione Renato Schifani brinda i suoi mille giorni di amministrazione alla guida dell’isola. “Oggi festeggiamo un traguardo importante: i primi 1.000 giorni di governo Schifani. Sono stati mesi intensi, di impegno quotidiano e di lavoro di squadra, sempre con un unico obiettivo: far crescere la Sicilia”.
Il lavoro fin qui svolto
Un lungo periodo di lavoro durante il quale non sono mancate le riforme, gli investimenti e i progetti da portare avanti: dalle infrastrutture alla sanità, dal sostegno alle imprese alla valorizzazione del turismo e della cultura, abbiamo costruito basi solide per un futuro migliore.
I nuovi obiettivi
«I prossimi giorni, mesi e anni saranno dedicati a nuove sfide, con la stessa determinazione e lo stesso amore per la nostra Isola», assicura il presidente della Regione Renato Schifani.