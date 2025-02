Il Cga, l’aumento dei contenziosi e i costi da ridurre: la relazione del presidente De Francisco

Palermo

Inaugurato l'anno giudiziario del Consiglio di giustizia amministrativa alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Villa Belmonte a Palermo ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana.

Il Cga è l’organo supremo della giustizia amministrativa di cui solo la Sicilia è dotata in Italia in virtù dello statuto autonomo. La cerimonia si è aperta con la relazione del presidente del Cga Ermanno de Francisco alla presenza anche del governatore della Sicilia Renato Schifani, del presidente dell’Assemblea regionale Gaetano Galvagno e del sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

«Nel 2024 – ha detto il presidente De Francisco – la Sezione consultiva e le Sezioni riunite hanno reso, in complesso, 318 pareri redatti. Resta sullo sfondo l’esigenza di rivitalizzare il ricorso straordinario al presidente della Regione siciliana, per riportarlo a essere quella nobile forma di cosiddetta “giustizia dei poveri” accessibile da chiunque anche senza difensore e senza costi eccessivi e dissuasivi che sempre aveva contraddistinto fino agli inizi di questo secolo».«A tal fine – ha aggiunto – mi piacerebbe suggerire alla Regione di trovare una strada per ridurre il relativo contributo unificato, pur senza tuttavia eliminarlo, a una misura poco più che simbolica facendosi eventualmente carico lo Stato della differenza, per meglio distinguerlo dal ricorso giurisdizionale anche in punto di effettiva accessibilità a chiunque per controversie di minimo valore»