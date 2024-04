Il crack nascosto nella sigaretta elettronica: arrestato pusher a Palermo

droga

La Polizia ha arrestato un palermitano per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo crack. L’uomo è stato arrestato da un equipaggio moto-montato in abiti civili, del Commissariato “Brancaccio”. I poliziotti, hanno incrociato l’uomo, a bordo di un motociclo, in via Ernesto Basile e, ben conoscendone i precedenti specifici in materia di stupefacenti, hanno ritenuto di seguirlo con discrezione.

Giunti oltre la circonvallazione di Monreale, gli agenti hanno notato l’uomo fermarsi a confabulare con un giovane che lo attendeva sulla sede stradale ed impossibilitati a proseguire l’attività di osservazione, senza essere scoperti, hanno deciso di effettuare un controllo nei confronti dei due individui.