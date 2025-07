Il delitto di Boris Giuliano, il ricordo della figlia a 46 anni dall’agguato mafioso

Commemorazione

Sono passati 46 anni quando in un agguato mafioso Leoluca Bagarella uccise il capo della squadra mobile di Palermo Boris Giuliano, al bar Lux in via Francesco Paolo Di Blasi, il 21 luglio 1979. Giuliano fu tra i primi a capire le trasformazioni criminali di Palermo negli anni Settanta e a cogliere i rapporti tra politica e Cosa nostra.La figlia Selima, sovrintendere ai Beni culturali della Regione siciliana ha affidato ai social una riflessione: «Cosa saremmo noi se 46 anni fa una voce alla radio non avesse dato la notizia di una sparatoria in via di Blasi. Cosa saremmo noi se la nostra vita fosse rimasta uguale, normale, serena. Cosa saremmo noi se in tutti questi anni avessimo avuto confronti, consigli, contrasti e abbracci. – scrive la figlia – Come saremmo diventati? Saremmo stati migliori, forse, o forse saremmo stati solo più 'pienì e i nostri occhi avrebbero avuto quella luce particolare che ha chi è abituato a vedere, in chi ama, l'amore e la dolcezza infinita. E invece siamo noi con le nostre storie uguali di figli, fratelli, coniugi e genitori di vittime della mafia. siamo noi che nonostante il tempo percepiamo ancora il vuoto, ci commuoviamo e ci emozioniamo. Siamo noi che continuiamo a sperare e a credere nella giustizia e nello Stato».

Le indagini sul traffico di eroina, sui tanti soldi che transitavano dallo scalo palermitano di Punta Raisi e sul covo ancora caldo di Bagarella scoperto avevano reso il capo della mobile un pericolo per l'organizzazione mafiosa. Era arrivata anche una telefonata in questura che aveva annunciato la volontà della mafia di uccidere il poliziotto. La questura di Palermo lo ha ricordato nei pressi del bar dove stato ucciso. Il questore di Palermo Maurizio Calvino con il prefetto di Palermo Massimo Mariani e i parenti del capo della mobile ha deposto una corona di alloro. Dopo è stata celebrata una santa messa nella cappella nella caserma Lungaro. La celebrazione è stata officiata dal cappellano della polizia di Stato palermitana, don Massimiliano Purpura.