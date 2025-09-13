Il divieto di trasferta a Bolzano per i tifosi del Palermo diventa un caso

Palermo

La decisione della Prefettura: si temono incidenti

A poche ore dalla partita di serie B tra SudTirol e Palermo, in programma domani alle 17.15 allo stadio “Druso” di Bolzano, il Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano ha disposto il divieto di trasferta con stop alla vendita dei biglietti ai residenti in Sicilia. I tagliandi già venduti verranno annullati o rimborsati, generando forte malcontento tra i tifosi rosanero.

Il Palermo FC protesta: “Provvedimento ingiusto e penalizzante”

In un comunicato ufficiale, il Palermo FC esprime la propria amarezza per la decisione arrivata a meno di 48 ore dall’inizio della gara. Il club critica la tempistica e le modalità del provvedimento, sottolineando come privare i tifosi della possibilità di assistere alla partita rappresenti «la negazione stessa di principi fondamentali». Sottolinea inoltre il danno arrecato a chi aveva già investito tempo e denaro per seguire la squadra.

L’intervento della politica: Varchi promette chiarimenti

Anche la politica si mobilita. Carolina Varchi, segretario di presidenza della Camera e responsabile Mezzogiorno di Fratelli d’Italia, definisce la decisione «inammissibile e senza precedenti». Annuncia la presentazione di un’interrogazione urgente per capire le motivazioni dell’ordinanza e promette di chiamare il Commissario del Governo a rispondere in Parlamento.

Lagalla critica il provvedimento: “Scelta ingiustificata e irrispettosa”

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, si esprime duramente contro la decisione: «Una scelta ingiustificata e irrispettosa, sia nei modi sia nei tempi. Non ci sono motivazioni concrete legate alla sicurezza pubblica, specialmente considerando che nelle precedenti trasferte del Palermo a Bolzano non si sono mai verificati incidenti».

Frizioni tra tifoserie e preoccupazioni per scontri

Dietro il divieto di trasferta vi sarebbero frizioni tra gruppi ultras del Palermo. La disposizione arriva dopo una segnalazione della Questura di Palermo al Ministero, sulla base del rischio di scontri tra ultras di Curva Nord e Sud. Questi episodi si sono verificati più volte nella scorsa stagione di serie B, con l’ultima situazione critica avvenuta durante la settimana di Pasqua, che aveva portato al divieto di trasferta per la gara a Cesena. Stavolta però, il divieto è arrivato dopo la vendita dei biglietti, alimentando ulteriori proteste.