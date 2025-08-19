palermo
Il figlio sullo scooter con la droga e senza la patente e il padre aggredisce i poliziotti e ruba la corrente
Mattinata impegnativa per gli agenti nel quartiere Vucciria
In giro sullo scooter senza patente e con sei grammi di cocaina. Un 25enne è stato denunciato a Palermo dagli agenti della sezione Criminalità diffusa della Squadra mobile impegnati in alcuni controlli nel quartiere Vucciria. Durante le operazioni si sono registrati alcuni momenti di tensione con alcuni abitanti del rione, innescati dalla reazione del padre del ragazzo, un 45enne, che ha aggredito i poliziotti.
L’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, ma anche per furto aggravato di energia elettrica, essendo stato scoperto un allaccio abusivo alla rete pubblica nella sua abitazione.
Dopo la convalida dell’arresto per il 45enne è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Durante la perquisizione dell’abitazione in cui vivono padre e figlio sono stati ritrovati anche una cospicua somma di denaro contante e materiale per il confezionamento della droga. I controlli effettuati con personale dell’Enel nell’edificio che ospita la loro abitazione hanno consentito di denunciare per furto di energia elettrica altri tre condomini del palazzo, avrebbero tutti manomesso i loro contatori.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA