Il figlio sullo scooter con la droga e senza la patente e il padre aggredisce i poliziotti e ruba la corrente

Mattinata impegnativa per gli agenti nel quartiere Vucciria

In giro sullo scooter senza patente e con sei grammi di cocaina. Un 25enne è stato denunciato a Palermo dagli agenti della sezione Criminalità diffusa della Squadra mobile impegnati in alcuni controlli nel quartiere Vucciria. Durante le operazioni si sono registrati alcuni momenti di tensione con alcuni abitanti del rione, innescati dalla reazione del padre del ragazzo, un 45enne, che ha aggredito i poliziotti.

L’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, ma anche per furto aggravato di energia elettrica, essendo stato scoperto un allaccio abusivo alla rete pubblica nella sua abitazione.