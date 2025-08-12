Il Manchester City dopo l’amichevole al Barbera: «Col Palermo una partita indimenticabile»

calcio

Dal club inglese elogi per la dirigenza e il pubblico rosanero

«Un’amichevole indimenticabile. È stato un viaggio calcistico che ha avuto tutto: una città bellissima, un’incredibile atmosfera, uno stadio vivace e un’accoglienza calorosa». Dal sito ufficiale del Manchester City arrivano lodi per l’entusiasmo con cui uno stadio Barbera esaurito, con quasi trentacinquemila paganti, e un’intera città hanno accolto le stelle della formazione inglese e il loro allenatore Pep Guardiola. Un modo di rinsaldare l’amicizia e la comune appartenenza delle due società al City Football Group, holding che controlla dodici squadre tra Europa, America del nord e del sud, Asia e Oceania.

Il match

L’amichevole vinta 3-0 a Palermo, sabato scorso, non ha lasciato impassibile nessuno tra i ‘citiziens’, anzi.«La prima volta contro la nostra squadra gemella del City Football Group ci ha portato a lavorare a stretto contatto. Per il Palermo nessun compito era troppo grande, perché hanno fatto tutto il possibile per aiutarci prima della nostra partenza, con un entusiasmo palpabile. E c’era in palio un trofeo, di importanza storica: l’Anglo Palermitan Trophy, che commemora la prima partita del club siciliano contro una squadra di marinai britannici nel 1900» scrive il Manchester city.

La collaborazione