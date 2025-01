Il neuropsichiatra Marcello Grasso condannato per violenza sessuale su tre donne

la sentenza

Inflitti nove anni e mezzo dal Tribunale di Palermo. La difesa: «Era percorsi terapeutici condivisi»

I giudici della seconda sezione del tribunale di Palermo, presieduti da Roberto Murgia, hanno condannato il medico neuropsichiatra Marcello Grasso, 74 anni, a nove anni e mezzo di carcere per violenza sessuale nei confronti di tre donne.

I giudici hanno accolto la richiesta di condanna formulata del sostituto procuratore Giorgia Righi, che aveva chiesto una condanna a 12 anni e mezzo di reclusione.

Secondo i legali del medico, Vincenzo Lo Re e Fabrizio Biondo, non ci sarebbe stata alcuna violenza ma percorsi terapeutici condivisi. La sentenza di primo grado sarà appellata.