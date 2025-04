Il nuovo Ospedale pediatrico di Palermo avrà i fondi del Ministero della Salute

Sanità

Il ministero della Salute ha dato il via libera definitivo al finanziamento per il nuovo Ospedale pediatrico di eccellenza di Palermo. Lo annuncia il presidente della Regione Renato Schifani. Il decreto ministeriale chiude la fase preliminare e apre la strada alla procedura di appalto integrato, che sarà curata da Invitalia.«Questo ulteriore risultato positivo – dice Schifani – ci consente di avviare l’iter della gara per la realizzazione di una struttura sanitaria fondamentale e molto attesa dal territorio. Si tratta di un passo fondamentale per dotare la Sicilia di una realtà all’avanguardia, interamente dedicata alla salute dei bambini, facendo dell’Isola un punto di riferimento per tutto il Sud Italia e l’area del Mediterraneo».