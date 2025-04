Il padre di Andrea: «Le famiglie degli assassini li convincano a costituirsi»

l'appello

Le parole di Giacomo Miceli: «Allo Zen non sono tutti delinquenti ma molti vengono da lì...»

«Quello che non accetterò mai è che me l’abbiano ammazzato in quel modo. I genitori di quegli assassini li potranno vedere in carcere, forse un giorno potranno anche uscire. Io posso solo piangere mio figlio in una tomba di marmo». Lo ha detto a Repubblica Giacomo Miceli, padre di Andrea (nella foto), uno dei ragazzi uccisi a Monreale.

«Voglio fare un appello alle famiglie di quei delinquenti – aggiunge – Voglio chiedere ai genitori di chi ha ammazzato come un cane tre ragazzi con una vita davanti: convincete i vostri figli e i loro complici a costituirsi. Mi hanno tolto un figlio e un nipote, non rivedrò più i loro sorrisi per colpa anche vostra che non siete riusciti a educarli. Ora vi chiedo un gesto per rendere giustizia ad Andrea, Salvatore e Massimo».«Mi hanno chiamato di notte, girava voce di un fatto in piazza ma all’inizio non ci ho dato peso – racconta – Poi altre telefonate che dicevano: Andrea è in ospedale. Con mia moglie e gli altri due figli siamo corsi al Civico, ma non c’era più nulla da fare».

Gli amici di Andrea gli hanno raccontato che «si è comportato come un eroe. Quando mi hanno raccontato cosa ha fatto sono scoppiato in lacrime. Andrea ha preso la sua ragazza e l’ha portata al sicuro, poi è tornato a salvare suo cugino Salvatore dalla ferocia di quel branco. Sono stati uccisi mentre tentavano di aiutarsi a vicenda. Erano così i nostri ragazzi, così li abbiamo educati».