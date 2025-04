Il Palermo cade anche a Bari: rosanero ko allo scadere, ora i play off sono a rischio

serie B

Pohjanpalo segna ancora (e l'arbitro annulla un altro gol regolare) ma la squadra di Dionisi è apparsa sottotono

Nell’anticipo della giornata numero 33 della serie B di calcio, il Bari supera il Palermo 2-1 allo stadio San Nicola del capoluogo pugliese: la rete decisiva a un minuto dalla fine dei tempi regolamentari. In classifica i pugliesi si portano a una sola lunghezza dai rosanero. Sul risultato pesa, inevitabilmente, una rete non convalidata agli ospiti, nella parte finale del primo tempo.

L’attaccante rosanero Pohjanpalo mette dentro a porta vuota, ma dopo l’analisi al Var la rete è annullata, a causa di una presunta carica di Magnani al portiere del Bari; rivedendo le immagini, però, sembra che sia l’estremo difensore dei pugliesi a franare su Magnani. Il risultato finale, però, è incontrovertibile. I padroni di casa, alla distanza, hanno fatto qualcosa in più, impegnando più volte Audero, portiere del Palermo, tra i migliori in campo.

La squadra allenata da Alessio Dionisi non è brillante come nelle ultime uscite, meno rapido, fa meno possesso palla, e soprattutto il centrocampo sembra non ingranare. Prima dell’intervallo, però, meriterebbe il vantaggio. Dopo essere andati sotto, per un errore difensivo e in virtù della rete di Maggiore (tenuto in gioco da ranocchia che aveva perso palla), i rosanero hanno pareggiato a breve giro di posta: a segno ancora Pohjanpalo, per la nona volta in nove partite, Simic anticipa Gomes ma sul pallone, al 18′, si avventa il finlandese che supera il portiere Radunovic. Pohjanpalo sigla la doppietta personale, ma l’arbitro, complice il Var, annulla inspiegabilmente la rete.