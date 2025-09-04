serie B
Il Palermo, gli anticipi e i posticipi: ecco il calendario dei rosanero dalla 4ª alla 12ª giornata
Le decisioni della Lega: ci sono anche due turni infrasettimanali e tutti e due al Barbera
La Lega Serie B ha reso noto il programma delle gare dalla quarta alla 12esima giornata con gli anticipi e i posticipi.
Nella 4a giornata il Palermo Bari si giocherà al Barbera venerdì 19 settembre alle ore 21.
Nella 5a giornata Cesena Palermo è prevista per sabato 27 settembre 2025 alle ore 15.
Nella 6a giornata Palermo – Venezia si giocherà martedì 30 settembre alle ore 20.30.
Nella 7a giornata Spezia Palermo si giocherà sabato 4 ottobre alle ore 17.15.
Nella 8a giornata Palermo Modena si giocherà domenica 19 ottobre alle ore 15.
Nella 9a giornata Catanzaro Palermo si giocherà sabato 25 ottobre alle ore 19.30.
Nella 10a giornata Palermo Monza si giocherà martedì 28 ottobre alle ore 20.30.
Nell’11a giornata Palermo Pescara si giocherà sabato 1 novembre alle ore 19.30.
Nella 12a giornata Juve Stabia Palermo si giocherà sabato 8 novembre alle ore 17.15.
