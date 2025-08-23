Il Palermo parte forte: al Barbera 2 a 1 alla Reggiana

serie B

A segno Pohjanpalo e Pierozzi, dopo il pari emiliano

Buona la prima del Palermo di Pippo Inzaghi. Al “Barbera” i rosanero superano 2-1 la Reggiana nella prima giornata di serie B grazie ai gol di Pohjanpalo e Pierozzi con in mezzo il momentaneo pareggio di Tavsan. Partita dai ritmi alti. Dopo 8′ il capitano del Palermo Matteo Brunori la sblocca, ma a spezzare l’entusiasmo dello stadio ci pensa il Var annullando il gol per fuorigioco di Pierozzi.

Al 24′ rosanero vicini al vantaggio con un colpo di testa di Gyasi e palla fuori per un soffio. Al 34′ ancora Palermo con un colpo di testa di Beni che costringe Motta a una prodezza per salvare la propria porta. Gol rimandato al 38′ quando su un perfetto cross di Pierozzi si avventa sul pallone Pohjanpalo che di testa insacca. Il primo tempo si chiude 1-0. Nella ripresa ancora Palermo in avanti: all’8′ Pohjanpalo conclude di poco alto, mentre al 12′ è Brunori a sfiorare il raddoppio, negato da un’altro ottimo intervento di Motta. Al 17′ la Reggiana pareggia con una conclusione da fuori di Tavsan che beffa Bardi, complice una deviazione. Il Palermo si riporta subito in avanti e al 19′ torna in vantaggio: scambio tra Segre e Pierozzi con sinistro vincente di quest’ultimo che colpisce prima il palo e poi si infila in rete.