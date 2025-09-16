Il Premio Alessi a Eleonora Abbagnato e a Luca Parmitano

In Sicilia

Istituito dal governo Schifani nel 2023, il riconoscimento è intitolato al primo presidente della Regione ed è assegnato ai siciliani che hanno saputo distinguersi con opere e azioni che contribuiscono al progresso della comunità

La ballerina Eleonora Abbagnato e l’astronauta Luca Parmitano sono i vincitori della terza edizione del Premio Alessi della Presidenza della Regione Siciliana, consegnato nel corso di una cerimonia nei Giardini di Palazzo d’Orléans, a Palermo. Istituito dal governo Schifani nel 2023, il riconoscimento è intitolato al primo presidente della Regione ed è assegnato ai siciliani che hanno saputo distinguersi con opere e azioni che contribuiscono al progresso della comunità nei diversi campi dell’impegno etico, sociale, culturale, scientifico e artistico. “Questo premio – ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani – è un segno di gratitudine verso coloro che, con serietà e spirito di servizio, rappresentano modelli di riferimento, capaci di trasmettere fiducia e speranza alle nuove generazioni. In questo modo intendiamo custodire la memoria di un protagonista della nostra storia regionale e riaffermare i valori che egli ha incarnato: etica pubblica, dedizione al bene comune, rispetto della legalità e amore per la nostra terra. Bisogna guardare in alto, bisogna credere in una società che possa riscattarsi”. A Eleonora Abbagnato, originaria di Palermo, icona internazionale della danza, già Étoile dell’Opéra di Parigi e oggi direttrice del Corpo di ballo e della Scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma, il Premio è stato assegnato perché “ha saputo portare, alto, nel mondo, il nome e la cultura della Sicilia. Con il suo percorso, ha dimostrato come la passione e il lavoro costante possano diventare strumenti di crescita collettiva, offrendo alla comunità siciliana un esempio di orgoglio, cultura e identità”. A consegnarlo il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno.