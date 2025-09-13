Il rave improvvisato di notte e per strada: nei guai il 19enne che ha bloccato la strada con la sua auto

cefalù

E' successo lo scorso 7 settembre, il ragazzo identificato grazie ai video sui social

Gli agenti della Polizia del commissariato di Cefalù, nel Palermitano, hanno denunciato un 19enne per blocco della circolazione stradale e disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone. I fatti risalgono al 7 settembre, intorno alle 3 del mattino, quando il giovane, insieme ad altre persone ancora in corso di identificazione, dopo una serata trascorsa in locali del lungomare Giardina, avrebbe parcheggiato la propria auto al centro della carreggiata e diffuso musica ad alto volume.

Scene di caos e musica ad alto volume

Sul posto si è radunata una folla di giovani, alcuni dei quali sono saliti sul tetto e sul cofano della vettura iniziando a ballare. Le immagini delle scene, immortalate dagli stessi protagonisti e dai passanti, sono state riprese con i cellulari.

Video virali e indagini rapide