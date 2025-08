Il Tar sospende il regolamento anti evasione del Comune di Palermo

la sentenza

Non si può disporre la sospensione delle licenze commerciali se i tributi ritenuti dovuti non sono cristallizzati in accertamenti tributari divenuti definitivi

I giudici della prima sezione del Tar Palermo, presidente Salvatore Veneziano, hanno sospeso il regolamento antievasione del Comune di Palermo. Il ricorso è stato presentato da Piero Santoro assistito dagli avvocati dello studio Lexia. Si tratta di regolamenti che sono stati introdotti nel corso degli anni in diversi comuni per accelerare la riscossione dei tributi locali nei confronti delle attività commerciali eproduttive pena la sospensione o la revoca delle licenze degli esercizi commerciali.

Secondo i giudici amministrativi il Comune di Palermo non può disporre la sospensione delle licenze commerciali se i tributi ritenuti dovuti non sono cristallizzati in accertamenti tributari divenuti definitivi e non per «irregolarità tributarie» come previsto dal regolamento. Una seconda sentenza del Cga ha dato ragione al ricorso di una ditta di servizi di catering e organizzazioni eventi di Bolognetta che si era vista sospendere la licenza per via di un avviso che riguardava il pagamento della Scia, che certificata l’inizio di un’attività.