Il tour nelle carceri di Ilaria Cucchi: «In Sicilia 2000 detenuti in più»

Penitenziaria

La senatrice di Avs e Sinistra italiana tuonano contro le nuove riforme

Tour siciliano delle maggiori strutture carcerarie da parte della senatrice Ilaria Cucchi del gruppo parlamentare Alleanza Verdi-Sinistra (Avs), accompagnata dall’avvocato penalista Pierpaolo Montalto, segretario regionale di Sinistra Italiana (SI). Un tour de force per la senatrice, che giovedì è stata al carcere San Cristoforo a Catania e venerdì alla Casa Circondariale Malaspina di Caltanissetta prima e all’Ucciardone di Palermo di pomeriggio.

Situazione carceraria siciliana ai limiti del collasso, ci sono 5.281 posti disponibili e i detenuti sono 6.855. A Catania Piazza Lanza 279 posti disponibili 404 detenuti presenti indice sovraffollamento 144,8%; Catania Bicocca 136 disponibili e 196 detenuti presenti indice del 144,12%; Piazza Armerina 48 disponibili 69 detenuti, Palermo carcere Pagliarelli 1.155 posti con 1.365 detenuti presenti con indice del 118,18%, Ucciardone 489 posti e 518 detenuti indice del 105,93%, Caltanissetta Malaspina 180 posti e 227 detenuti con indice del 126,11%, San Cataldo 134 posti e soltanto 89 detenuti, l’unico caso dove i detenuti sono meno.