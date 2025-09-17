Il villino conteso e i debiti non pagati: perché Giuseppe Cangemi ha ucciso Stefano Gaglio

Le indagini

Il cognato, fermato, del magazziniere assassinato a Palermo ha fornito una versione confusa. Il legale: «Segni di disagio mentale»

Dissidi familiari, un villino conteso, immobili ambiti e per questo fonte di litigi, debiti mai pagati. Oppure un momento di assoluta follia, un portare fino alle più tragiche conseguenze una situazione tesa ma certo non tale da comprendere perchè un uomo spari tre, quattro colpi a distanza ravvicinata.

La confessione

Una cosa sembra certa: a sparare e uccidere Stefano Gaglio, 39 anni, è stato il cognato, Giuseppe Cangemi, di 62 anni. A dirlo è stato lo stesso assassino alla uomini della squadra mobile, guidati da Antonino Sfameni. L’uomo era ormai braccato dagli agenti che lo avevano iniziato a cercare poco dopo la sparatoria in via Oberdan, davanti alla farmacia Sacro Cuore, lunedì mattina. Lo hanno cercato alla Kalsa, si è presentato spontaneamente alla squadra mobile. «Ho ucciso io mio cognato», ha detto subito l’uomo agli agenti, dando loro anche la pistola con cui ha fatto fuoco. Una confessione piena e la consegna della pistola, che il killer dice di aver trovato tempo fa in un cassonetto. Fin qui, sembrerebbe il più classico degli omicidi. E invece no.

Ma sul movente Cangemi non parla

Perchè Cangemi, operaio della Rap, dice di aver sparato senza un movente chiaro. L’uomo ora è in stato di fermo ed è difeso dal legale Salvino Pantuso. Il provvedimento è stato disposto dal pm Maurizio Bonaccorso, che coordina le indagini.«C’è un forte disagio psichico – dice il legale – che porta ad affermare che non c’è alcun movente che abbia spinto il mio assistito a sparare contro il cognato. Questo è un aspetto che dovrà essere valutato nel prosieguo delle indagini. Si è detto di eredità o di questioni economiche, ma non è così» aggiunge.Nel corso dell’interrogatorio Cangemi ha iniziato a farfugliare frasi senza senso. Segno di un disagio mentale che spetterà adesso agli investigatori stabilire se sia reale o un tentativo per ottenere benefici. «Il mio assistito – aggiunge l’avvocato – si è dimostrato collaborativo, ha ammesso le sue responsabilità». Per cercare di comprendere cosa abbia potuto spingere Cangemi a sparare al cognato sono proseguiti gli interrogatori dei familiari, anche la sorella della moglie della vittima.

I colleghi sbalorditi