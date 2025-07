In auto con la famiglia e con dieci chili di cocaina: arrestato corriere della droga

il blitz

Fermato dalla Polizia stradale a Buonfornello, nei pressi di Palermo: lo stupefacente fiutato da un cane

Un blitz della Polizia Stradale di Buonfornello, in collaborazione con la Squadra Cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ha portato al sequestro di 10 chilogrammi di cocaina durante un controllo alla barriera dei caselli autostradali di Buonfornello, poco fuori Palermo.

Determinante un cane antidroga che ha segnalato la presenza di sostanze sospette all’interno di un veicolo condotto da un uomo di 50 anni che viaggiava insieme alla propria famiglia. Gli agenti hanno così proceduto a un’ispezione accurata dell’abitacolo, dove hanno rinvenuto il consistente quantitativo di stupefacente abilmente occultato. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato immediatamente arrestato e condotto in stato di fermo.