In crociera sulla Spirit of Adventure ha un malore: soccorso al largo di Palermo e portato in ospedale

il salvataggio

Si tratta di un uomo di 80 anni, la nave era in navigazione da Corfù a Gibilterra

La capitaneria di porto è intervenuta a 20 miglia da Palermo per soccorrere un diportista di 80 anni che si è sentito male a bordo dell’imbarcazione Spirit of Adventure, in navigazione da Corfù verso Gibilterra.

La sala operativa ha contattato il centro internazionale radio medico per valutare le condizioni del paziente, colpito probabilmente da ictus. Nel corso dell’operazione è stato garantito un supporto medico. L’equipaggio ha raggiunto la nave. L’anziano è stato portato nel porto di Palermo dove era già presente un’ambulanza del servizio 118 con medico a bordo per prestare le cure.

