In moto senza casco su uno scooter rubato: sedicenne tenta la fuga ma è bloccato dai carabinieri

criminalità

Il ragazzino già noto nonostante la giovane età alle forze dell'ordine è finito al Malaspina

I carabinieri hanno arrestato a Carini, nel Palermitano, un 16enne, già conosciuto alle forze di polizia, per resistenza a pubblico ufficiale, denunciandolo anche per ricettazione.

Il ragazzino, notato dai militari in sella a uno scooter senza casco in via San Pietro, alla vista della pattuglia si è dato alla fuga, incurante dell’alt imposto dai carabinieri anche con i dispositivi luminosi e acustici.

Effettuando manovre azzardate e percorrendo contromano una via del centro cittadino, il ragazzo è riuscito a far perdere le proprie tracce. I carabinieri lo hanno rintracciato poco dopo: il giovane si era disfatto del mezzo e nel tentativo di sfuggire al controllo ha spinto i militari per riprendere la fuga a piedi.