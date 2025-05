In quattro tentano di strangolare un infermiere e picchiano un vigilante: far west al Cervello di Palermo

Il caso

La Polizia sta indagando per identificare i balordi, tutti familiari di una donna ricoverata

Quattro persone, un padre e tre figli, familiari di una paziente ricoverata al pronto soccorso dell’ospedale Vincenzo Cervello di Palermo, hanno aggredito un infermiere e un vigilante colpendoli a calci e pugni e poi hanno tentato di strangolare l’infermiere.

Nella rissa hanno provocato danni all’area di emergenza e minacciato le vittime dell’aggressione che la vicenda non sarebbe finita lì. I sanitari del 118 hanno chiamato il 112 e sono arrivati gli agenti della polizia che ora stanno indagando.