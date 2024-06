Inchiesta discariche, Orlando: «Ho dovuto fronteggiare un’emergenza»

La difesa

L'ex sindaco di Palermo indagato nelle indagini della Procura etnea riguardo lo smaltimento dei rifiuti nelle discariche Oikos e Valanghe d'inverno

«Sarà mio dovere chiarire, avendo piena fiducia nella magistratura, la legittimità della attività da me svolta come Sindaco che ha dovuto fronteggiare una emergenza determinata da assenza di piano regionale dei rifiuti e di impiantistica pubblica e nello specifico dai ritardi da parte della regione di realizzazione di vasca di sua competenza a Bellolampo nonostante diffide e sollecitazioni da parte della Amministrazione Comunale». Così l’ex sindaco di Palermo Leoluca Orlando commenta la notifica di conclusione indagini da parte della Procura di Catania che lo vede indagato nell’ambito dell’inchiesta sulla Rap e sull’Oikos in cui si ipotizzano, a vario titolo, i reati di abusi nella gestione, trattamento e smaltimento di centinaia di migliaia di tonnellate di rifiuti.