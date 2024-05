Incidente a Misilmeri: un uomo è morto, una donna è in gravi condizioni

la tragedia

Scontro tra due auto in via Nazionale

In un incidente stradale in via Nazionale a Misilmeri è morto un uomo di 57 anni, Baldassarre Russo, di Villabate. Due auto si sono scontrate: l’uomo che era a bordo di una Volkswagen Up è morto, la giovane di 25 anni di Belmonte Mezzagno che guidava una Fiat Punto è invece in gravi condizioni nell’ospedale Civico di Palermo. Sono intervenuti i carabinieri, gli agenti della polizia municipale, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco.

