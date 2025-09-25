rallentamenti
Incidente dentro la Galleria Camercia sulla A19 a Trabia: 11 veicoli coinvolti
Disaghi nella circolazione
Un incidente ha provocato la temporanea chiusura dell’autostrada A19 Palermo-Catania in direzione Palermo, al km 22 nel territorio di Trabia. Il sinistro è avvenuto all’interno della galleria Camercia 2 e ha coinvolto undici veicoli.
Per garantire la sicurezza e permettere le operazioni di soccorso e rimozione, la circolazione è stata deviata con uscita obbligatoria allo svincolo di Termini Imerese; gli automobilisti in viaggio verso Palermo sono invitati a rientrare in autostrada a Trabia. Al momento non si registrano limitazioni per il traffico in direzione Catania, che procede regolarmente.
Sul posto sono intervenute le squadre di Anas, responsabili della gestione della rete stradale, e le forze dell'ordine per coordinare le operazioni di sicurezza e ripristino della viabilità.