Indagata la madre della bimba morta con le tracce di benzina addosso: giovedì l’autopsia

L'inchiesta

Si tratta di un atto dovuto in vista dell'accertamento. Alla piccola forse per errore dato il carburante da bere

È indagata per omicidio colposo la madre della piccola Maria di 11 anni morta sabato notte, all’ospedale Buccheri La Ferla, per cause da accertare.

L’iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto in vista dell’effettuazione dell’autopsia fissata per giovedì all’istituto di Medicina Legale di Palermo.

«Ho fatto di tutto per salvarla – ha detto la madre agli agenti della squadra mobile – Ero in casa. Mia figlia che soffriva di crisi epilettiche ha avuto un attacco».