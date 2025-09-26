Infermiere ucraino arrestato all’ospedale Villa Sofia: le manette sono scattate in corsia

il caso

I carabinieri hanno eseguito un mandato di cattura europeo spiccato dalla magistratura slovena

Un infermiere di 34 anni, originario dell’Ucraina e in servizio all’ospedale Villa Sofia dal febbraio 2022, è stato arrestato dai carabinieri della stazione San Filippo Neri con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Le indagini hanno accertato che l’uomo avrebbe agevolato l’ingresso illegale in Slovenia di tre cittadini turchi. A suo carico gravava un mandato di arresto europeo. I militari lo hanno fermato durante il turno di lavoro in ospedale, procedendo anche alla perquisizione del suo armadietto. Dopo l’arresto, è stato accompagnato al carcere Pagliarelli, da cui è stato poi liberato in attesa delle decisioni delle autorità slovene.

«L’infermiere che ha la doppia cittadinanza anche quella italiana è stato vittima di un’app utilizzata per viaggiare con l’auto condivisa. Ha dato passaggio a tre cittadini turchi per spostarsi dalla Croazia all’Italia passando per la Slovenia. Qui nel corso dei controlli è emerso che i tre passeggeri turchi nonostante avessero i passaporti non avevano i visti per entrare in Slovenia. Alla fine i tre cittadini turchi hanno chiesto e ottenuto l’asilo politico il mio assistito è finito davanti a un giudice. E’ palese come dimostrato sia a Palermo davanti alla corte d’appello che in Slovenia davanti ai giudici non c’è il dolo».