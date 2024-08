Insegnanti vincitori di concorso nel 2020 ma mai stabilizzati: flash mob a Palermo

La protesta

L'iniziativa si terrà venerdì 30 agosto alle 11 davanti alla sede dell’Ufficio scolastico regionale della Sicilia, a Palermo

Molti insegnanti attendono la stabilizzazione nonostante siano vincitori di concorso. Per sensibilizzare l’opinione pubblica e richiamare l’attenzione del ministero, venerdì prossimo alle 11, gli idonei del concorso 2020 organizzeranno un flash mob davanti alla sede dell’Ufficio scolastico regionale della Sicilia, a Palermo. «Gli idonei al concorso ordinario 2020 per il reclutamento del personale docente – dice Armando Turturici del comitato “Idonei 2020” – esprimono la loro profonda delusione e preoccupazione in merito alla gestione delle immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2024/25. Nonostante il contingente approvato per le assunzioni e la presenza di numerose cattedre vacanti, la quasi totalità degli idonei del concorso 2020 vede sfumare l’opportunità di stabilizzazione, a causa della priorità concessa esclusivamente ai vincitori del concorso Pnrr 2023, ancora non concluso in molte classi di concorso. Gli idonei denunciano una disparità di trattamento rispetto a coloro che, lo scorso anno, hanno ottenuto lo scorrimento delle graduatorie e l’immissione in ruolo. Ciò rappresenta una grave lesione del diritto al lavoro, tutelato dalla costituzione Italiana e dal principio di equità».«Nonostante le rassicurazioni ricevute – prosegue Turturici – circa lo scorrimento delle graduatorie di merito già da quest’anno, ad oggi non vi è alcuna chiarezza sul futuro degli idonei 2020, che hanno superato prove concorsuali estremamente selettive, anche durante la pandemia di Covid19. La situazione attuale non solo compromette il futuro professionale dei docenti idonei, ma rischia di aggravare il precariato nella scuola e di compromettere la qualità dell’istruzione in Italia – aggiunge Turturici – Gli idonei del concorso 2020 chiedono al ministero dell’Istruzione e del Merito di intervenire tempestivamente per garantire l’immissione in ruolo e la stabilizzazione dei docenti prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, aumentando il contingente per le immissioni in ruolo nelle regioni e classi di concorso dove ci sono posti disponibili, e assicurando una distribuzione equa dei posti tra i vincitori del concorso Pnrr e gli idonei 2020».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA