Insieme al fidanzatino spinse il padre al suicidio, ora c’è il processo: «Siamo pentiti»

il caso

La terribile storia a Palermo: lei ha 15 anni, lui 17. L'uomo aveva 48 anni

Aveva affidato a una lettera drammatica tutto il dolore provato in mesi di minacce, pestaggi, angherie. Prima di uccidersi aveva rivolto alla figlia 15enne e al fidanzatino di due anni più grande, accuse pesantissime. «Mi hai estorto non solo i tuoi soldi ma anche quelli dei tuoi fratelli, sei una brava manipolatrice tu e il tuo fidanzato, mi hai distrutto in tutte le maniere. Vorrei perdonarti ma non ci riesco, non provo rabbia ma disprezzo, lo stesso disprezzo che hai per me grazie di avermi distrutto spero che Dio abbia pietà di tutti noi».

Parole pesanti che portarono all’arresto del ragazzino e al trasferimento della giovane in una comunità: i due fidanzati vennero accusati di istigazione al suicidio. Oggi davanti al gup dei minori, tra lacrime e singhiozzi, i due – lei nel frattempo ha avuto un bambino – si sono detti pentiti. Un’udienza carica di tensione, interrotta più volte, quella celebrata dal giudice Nicola Aiello che dovrà decidere del rinvio a giudizio dei due fidanzati che per tutto il processo si sono tenuti per mano. La drammatica storia è accaduta a Villaggio Santa Rosalia, un quartiere popolare di Palermo, nei mesi scorsi. L’uomo che si è tolto la vita aveva 48 anni ed era vedovo con tre figli.

Gli screzi in famiglia sono iniziati quando la vittima ha tentato di contrastare la relazione fra la figlia e il fidanzato, e sono diventati insostenibili quando l’uomo ha cominciato una nuova relazione. E’ allora che la adolescente, con la complicità del ragazzo, ha iniziato a minacciare, picchiare e perseguitare il padre con continue richieste di denaro tanto, secondo l’accusa, da spingerlo al suicidio. A raccontare la storia in una lettera è stato lo stesso 48enne prima di ammazzarsi.