Investita sulle strisce pedonali a Palermo, grave una anziana

Il caso

E' ricoverata in rianimazione. In un mese e mezzo quattro gli ultrasettantenni travolti mentre attraversano

Una pensionata di 77 anni è stata investita sulla strisce pedonali mentre attraversava in via Isidoro Carini, a Palermo; si trova nel reparto di rianimazione all’ospedale Villa Sofia. La prognosi è riservata.

A travolgere l’anziana sarebbe stata un’altra donna di 48 anni a bordo di una Renault Twingo che proveniva da via Libertà. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia municipale della sezione infortunistica. In aumento il numero di pedoni investiti a Palermo: in un mese e mezzo sono morti quattro ultra settantenni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA