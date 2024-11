La festa di Halloween abusiva con mille partecipanti: arriva la Guardia di Finanza e denuncia gli organizzatori

la verifica

In una villa a Bagheria

I militari del comando provinciale della guardia di finanza di Palermo hanno scoperto una festa abusiva per Halloween organizzata senza le necessarie autorizzazioni con la presenza di mille partecipanti in una villa a Bagheria.

Gli organizzatori sono stati denunciati. È stata contestata l’assenza di autorizzazioni di pubblica sicurezza necessarie all’organizzazione di una festa pubblica e l’illecita somministrazione di alcolici. Sarà sanzionata, con una successiva attività di polizia economico finanziaria, la mancata rendicontazione dei ricavi della festa, incassati senza alcuna certificazione fiscale. Gli organizzatori sono stati denunciati per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento Nella villa è stato organizzato un locale con tanto di Dj di amplificazione, bar interno alla sala da ballo e esterno in prossimità della piscina. Il costo di ingresso, di 20 euro a partecipante, era comprensivo della possibilità di accedere alla festa e di consumare alcolici. Previsto anche il servizio di guardaroba era stato predisposto, al costo di due euro per capo.

