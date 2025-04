La palermitana Chiara Runfolo tra i nuovi Alfieri della Repubblica nominati da Mattarella

Riconoscimenti

E' una delle operatrici dell’Associazione San Giovanni Apostolo. La giovane è di Gangi

“È una bellissima notizia sapere che Chiara Runfolo è tra i nuovi Alfieri della Repubblica scelti dal Presidente Mattarella. Un riconoscimento meritatissimo per lei e soprattutto per tutti i ragazzi e le ragazze, gli operatori e le operatrici dell’Associazione San Giovanni Apostolo, che continua a far germogliare speranza e speranze nel cuore del CEP di Palermo. Ed è certamente un orgoglio per la nostra città, che sa esprimere energie belle, libere, determinate e che con la nomina di Chiara le vede premiate come merita”.

Lo dice in una nota Mariangela Di Gangi, consigliera comunale del Partito Democratico a Palermo. “Attraverso questo riconoscimento, il Presidente Mattarella conferma la sua grande sensibilità verso i percorsi di impegno civico e sociale delle nuove generazioni, soprattutto in quei territori che più chiedono attenzione e cura. Perché questo è un riconoscimento che parla di riscatto e giustizia sociale, che stavolta ha il volto bellissimo di Chiara”, aggiunge.