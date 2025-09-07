La prima campanella, in Sicilia come a Bolzano, suona a Palermo. Il direttore: «Studieremo l’intelligenza artificiale»

SCUOLA

L'istituto salesiano comincia per primo. Tra le novità anche il supporto psicologico per alunni, famiglie e docenti

Domani, come a Bolzano, al Don Bosco Ranchibile di Palermo suonerà la prima campanella per l’avvio del nuovo anno scolastico. Tre le principali novità: cassette di sicurezza per gli smartphone, in linea con le normative vigenti e le circolari ministeriali; attivazione di un’unità di supporto psicologico a disposizione non solo degli alunni, ma anche delle famiglie e dei docenti; avvio dei percorsi formativi legati all’intelligenza artificiale, che vedranno coinvolti in prima battuta i docenti e successivamente gli studenti.

«Torniamo a riempire insieme questi spazi di allegria, studio, preghiera e sogni – afferma don Arnaldo Riggi, direttore dell’istituto salesiano Don Bosco Ranchibile -. Ragazze e ragazzi sono il vero ossigeno della nostra casa. Alunne e alunni sono il centro di ogni nostra azione educativa. In questo tempo, però, avvertiamo anche le preoccupazioni legate alle nuove fragilità che emergono tra i giovani e che hanno bisogno di essere intercettate, interpretate e accompagnate per poter agire in modo efficace».