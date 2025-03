La Procura chiede l’ergastolo per Carlo Di Liberto, la corte d’appello lo assolve: nessun colpevole per la morte di Anna Alexandra

la sentenza

La donna fu trovata morta a Palermo. L'imputato era stato prosciolto anche in primo grado

La corte d’assise d’appello di Palermo, confermando la sentenza di primo grado, ha assolto dall’accusa di omicidio «perché il fatto non sussiste», Carlo Di Liberto, 49 anni finito sotto processo per la morte della compagna Anna Alexandra Hrynkiewicz.

La donna, polacca di 45 anni, fu trovata morta il 9 maggio 2019 in strada, in via Settembrini a Palermo. Di Liberto venne arrestato due anni dopo perché sospettato di aver assassinato la vittima dopo una violenta lite. Tesi a cui non hanno creduto i giudici in primo grado e in appello. I legali dell’imputato hanno sostenuto che la ferita alla testa scoperta dal medico legale durante l’ispezione cadaverica, fu provocata da una caduta accidentale. La polacca si sarebbe sentita male e avrebbe perso i sensi finendo a terra e ferendosi. La Procura aveva chiesto la condanna dell’uomo all’ergastolo.

