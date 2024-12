La rissa in discoteca e la morte di Francesco Bacchi: chiesti 14 anni per Andrea Cangemi

Palermo

La condanna sollecitata dal pm nel corso dell'udienza del processo dopo la zuffa di Balestrate

Il pm Alessandro Macaluso ha chiesto una condanna a 14 anni per Andrea Cangemi, 3 anni e 8 mesi a testa per Alessio Greco e Gaetano Lo Giudice nel processo in primo grado, in abbreviato, per l’omicidio di Francesco Bacchi, il ventenne di Partinico ucciso al culmine di una rissa davanti a una discoteca di via Palermo, a Balestrate, nella notte tra il 13 e il 14 gennaio scorsi.

Cangemi, 21 anni, principale imputato, accusato di omicidio preterintenzionale, avrebbe sferrato i due violentissimi calci a Bacchi, il secondo in pieno viso, provocandone la morte, come riportato nel referto dell’autopsia medico-legale. Greco, 19 anni, e Lo Giudice, 18 anni, entrambi di Partinico, avrebbero partecipato all’aggressione e per loro l’accusa è di rissa aggravata. Le parti civili, già all’inizio del dibattimento, hanno chiesto per Cangemi il cambio del capo d’imputazione in omicidio volontario, ma il pm si è opposto e il giudice si è riservato di esprimersi quando riunirà la camera di consiglio per emettere sentenza o rimandare eventualmente gli atti di nuovo in Procura qualora fosse ravvisata la necessità del cambio d’imputazione.