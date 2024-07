La strage di Altavilla e la follia degli esorcismi: nella carte dei pm il racconto delle torture

l'orrore

Tre i morti durante un rito di liberazione dal demonio: quattro gli indagati

Violenze e percosse hanno portato alla morte di Antonella Salamone e dei suoi figli Kevin e Emanuel Barreca di 16 e 5 anni nella villetta di Altavilla Milicia tra il 10 e 11 febbraio scorsi.

La procura di Termini Imerese in questi mesi di indagini avrebbe ricostruito quanto successo. I pm hanno depositato gli atti che racchiudono tre mesi di indagini. Il racconto di Giovanni Barreca e della figlia minorenne è stato incrociato con i risultati delle autopsie e i tanti file estratti dai cellulari, dai computer e dai social.

Secondo quanto emerso finora, Sabrina Fina e Massimo Carandente – che si sono sempre dichiarati innocenti – avrebbero diretto l’esorcismo. Ma i due danno la colpa a Barreca e alla figlia. La ragazza avrebbe scritto sui muri i versetti della Bibbia, «prima che accadesse tutto. Avevano detto che sarebbe stato importante leggerli», ha raccontato.

Fina e Carandente «erano diventati autoritari – ha detto la giovane -. Durante gli interrogatori urlavano. Non so come è morta mia madre, se per infarto o quando sia io che mio fratello le davamo calci. In quel momento mia madre non reagiva più. Veniva torturata e non poteva né mangiare né bere e quando veniva colpita con la pentola aveva una fascetta trasparente ai polsi».

Poi il corpo della donna è stato bruciato con piattini e altri oggetti. «Durante queste cose – ha aggiunto la figlia – sono rimasta come paralizzata perché avevo paura. Avevo pensato anche al suicidio».

Il secondo a morire fu il piccolo Emmanuel, legato al letto con le catene, fu costretto a ingerire caffè «con un bicchiere di plastica, con la siringa e il biberon. Il caffè lo preparava Sabrina. No so chi lo metteva nella siringa». Il piccolo morì di stenti.