La vigilia di Palermo – Manchester City, Inzaghi: «Facciamo vedere ai “marziani” cosa sappiamo fare»

l'amichevole di lusso

Tutto esaurito al Barbera dove sono attesi 35 mila spettatori

Sabato 9 agosto alle21 allo stadio Renzo Barbera di Palermo, andrà in scena la prestigiosa amichevole tra Palermo e Manchester City, ribattezzata Anglo-Palermitan Trophy. Questo incontro celebra il 125º anniversario dalla fondazione del Palermo Football Club, nato nel 1900 con un forte legame con la comunità inglese della città, da cui deriva il nome storico Anglo-Palermitan Athletic and Foot-Ball Club. Il Palermo inoltre è di proprietà dello stesso gruppo che detiene il City.

La partita vedrà i rosanero guidati da Filippo Inzaghi affrontare una delle squadre più forti e blasonate d’Europa, il Manchester City di Pep Guardiola, in quella che rappresenta un’opportunità unica per i tifosi palermitani di vedere dal vivo “gli alieni” del calcio mondiale sbarcare in città.

L’evento ha suscitato un enorme entusiasmo: si attende infatti il tutto esaurito con circa 35.000 spettatori pronti a riempire il Barbera, che potrebbe segnare un possibile record di presenze per lo stadio.

Il match sarà trasmesso in diretta su DAZN e Sky Sport Calcio, oltre che in streaming su NOW, con inizio alle ore 21:00. Sarà anche possibile acquistare la singola partita sulla piattaforma OneFootball al costo di 4,99 euro.

«Sono molto contento del mercato fatto finora dalla società: sono stati fatti grandi sforzi, ma se capiterà qualche occasione e se dovessero arrivare giocatori che ci possono aiutare a migliorare non ci faremo trovare impreparati».

Lo sottolinea il tecnico rosanero, Filippo Inzaghi, in conferenza stampa al Palermo Cfa, alla vigilia dell’amichevole con il Manchester City.