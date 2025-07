L’ A19 libera dai cantieri, il test di Schifani: «Traffico fluido, l’ho verificato personalmente»

Viabilità

La rimozione dei cantieri con un giorno di anticipo rispetto alla data prevista

«Stamattina ho transitato sulla A19 nel tratto dove si formavano lunghe code. Ho potuto verificare che il traffico era fluido. Buon fine settimana ai siciliani e ai turisti nell’Isola». Così sui social il presidente della Regione, Renato Schifani, riferendosi ai cantieri a Bagheria e Casteldaccia, che Anas si era impegnata a rimuovere.

I cantieri lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania che in questi ultime settimane hanno intralciato, rallentandolo, il traffico automobilistico, sono stati rimossi con un giorno di anticipo rispetto al previsto.

Il cantiere all’altezza di Bagheria in direzione Palermo è stato il primo, ieri pomeriggio, a essere rimosso: è stata riaperta la corsia di marcia, mentre tra qualche giorno sarà libera quella di emergenza. Rimossi i delineatori ai margini della carreggiata e transenne anche all’altezza di Casteldaccia, in direzione Catania, dove le auto tornano di nuovo a transitare su due corsie e i lavori, senza interferire sulla circolazione, continueranno lungo lo spartitraffico centrale.La A19 torna così libera dalle aree di cantiere tra Bagheria e Casteldaccia in entrambe le direzioni. Anas prevede che entro la prossima settimana saranno smontati gli ultimi 150 metri di barriera stradale, con i lavori che riprenderanno a settembre. Una rimozione anticipata – ha fatto sapere Anas – per agevolare gli utenti per l’esodo estivo, possibile grazie all’impiego del personale h24, con tripli turni e tre squadra di operai al lavoro.