Laboratori e incontri, la Notte europea dei Ricercatori a Palermo e a Catania

l'iniziativa

l prossimo venerdì 26 settembre torna l’appuntamento con la Notte Europea dei Ricercatori, l’iniziativa promossa fin dal 2005 dalla Commissione Europea per promuovere l’incontro tra il grande pubblico e il mondo della ricerca scientifica e stimolare il coinvolgimento di curiosi, appassionati ed esperti con laboratori interattivi, giochi, visite guidate, mostre, seminari divulgativi, exhibit, conferenze e dimostrazioni scientifiche dal vivo.

Anche quest’anno l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia(INGV) offre un programma ricco di eventi su tutto il territorio nazionale.

Grazie ai Progetti Europei SCIENZA INSIEME-NET, SHARPER, BRIGHT-NIGHT, SOCIETY reAGIAMO e STREETS, i ricercatori e le ricercatrici dell’Istituto racconteranno le meraviglie nascoste nelle Scienze della Terra, per un appassionante viaggio alla scoperta del nostro Pianeta.

Ecco gli appuntamenti siciliani a Palermo e a Catania:

26 settembre | Palermo | Campus Università degli Studi di Palermo – Vialedelle Scienze – Piazzale di Ingegneriadalle 18:30 | SHARPEROpenLab >> VULCANI, TERREMOTI, AMBIENTE E GLI STRUMENTISCIENTIFICI CHE NE SVELANO I SEGRETIVieni a scoprire da vicino l’affascinante lavoro dei ricercatori sui fenomeni dinamici delnostro pianeta. Saranno presentati i temi di ricerca relativi a terremoti, eruzioni, e almonitoraggio di oceani e atmosfera. Potrai ammirare modelli che riproducono lastruttura interna della Terra, di un vulcano con dimostrazioni di degassamentomagmatico e di una faglia con un accelerometro che ne mostra i movimenti su schermo.Un’esperienza interattiva ti permetterà anche di misurare la quantità di anidridecarbonica nel tuo respiro, per capire come questi strumenti sono fondamentali sia perstudiare i vulcani che per l’analisi dell’ambiente. Non mancheranno materialiinformativi e emozionanti video su terremoti e vulcani, con immagini mozzafiatocatturate sott’acqua e dall’alto con i droni. L’appuntamento sarà curato da GiorgioCapasso, Sergio Bellomo, Angelo Battaglia, Laura Italiano, Loredana Napoli, SergioScirè Scappuzzo.

26 settembre | Catania | Cortile Platamonedalle 18.00 | SHARPERStand >> MONITORAGGIO VULCANICO AVANZATO PER ALLERTE SMARTPresso lo stand INGV sarà proposta un’attività interattiva che consentirà alpubblico di scoprire come le tecniche di monitoraggio dei vulcani possano dialogarecon le tecnologie delle Smart Cities. L’iniziativa mostrerà in che modo l’integrazionetra ricerca scientifica e innovazione tecnologica possa contribuire a migliorare lasicurezza dei cittadini e la comunicazione in tempo reale in situazioni di emergenzavulcanica.26 settembre | Catania | Piazza dell’Universitàdalle 18.00 | SHARPERExhibit >> LA SISMOLOGIA E IL MARE